(Di lunedì 4 dicembre 2023) Incontro di un'ora in carcere a Verona. Padova si prepara a dare l'addio alla ragazza uccisa dall'ex fidanzato Le paure diventano lacrime, scuse e abbracci: dopo tre settimane Filippo, in carcere a Verona per l'omicidio dell'ex fidanzataCecchettin, riesce a stringere a sé i suoi, mamma Elisabetta e papà Nicola. Ci hanno

Altre News in Rete:

Turetta abbraccia i genitori: "Non sono solo". Domani i funerali di Giulia

La prossima settimana i carabinieri del Ris di Parma dovrebbero iniziare le analisi sull'auto guidata da, ma anche sul coltello e sul nastro adesivo sequestrato e su altri elementi che ...

Filippo Turetta abbraccia i genitori in carcere. Martedì a Padova i ... RaiNews

Filippo Turetta incontra i genitori: gli abbracci, le lacrime, «non ti abbiamo abbandonato» Corriere della Sera

Turetta abbraccia i genitori: “Non sono solo”. Domani i funerali di Giulia

Incontro di un'ora in carcere a Verona. Padova si prepara a dare l'addio alla ragazza uccisa dall'ex fidanzato ...

Filippo Turetta, Giulia accoltellata in macchina o mentre fuggiva Ecco il nodo per smontare la strategia della difesa

Per scongiurare anche la remota possibilità che la tesi difensiva di Filippo Turetta sull’omicidio preterintenzionale possa essere in qualche modo presa in considerazione dai giudici in sede ...