“Tu lo sapevi” Grande Fratello | Perla e Greta faccia a faccia | cose grosse su Mirko

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023), ètraVatiero eRossetti. Prima della puntata, che sicuramente vedrà le due donne diBrunetti protagoniste, le due concorrenti si sono confrontate in giardino. L’ingresso diha inevitabilmente turbato. E pure, che ora suo malgrado si trova tra due fuochi. Per quanto aspettato, questa new entry ha inevitabilmente smosso gli equilibri e chissà, magari ora le carte si mescoleranno nuovamente tra i tre ex protagonisti di Temptation Island. Sono tutti single al momento, anche se molti tifano per il ritorno di fiamma traBrunetti eVatiero. Che dopo la fine della puntata in ...