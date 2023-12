TRUFFA ALLA POMPA DI BENZINA | CONSIGLI ESSENZIALI PER EVITARE LA CLONAZIONE DELLA CARTA O BANCOMAT

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Attenzione a quando fatead una stazione di servizio automatica, potreste essere vittime di unache grazie ad un dispositivo chiamato “Skimmer” è in grado di clonare la vostradi credito o. Un ATM skimmer, noto anche come skimmer, è un dispositivo utilizzato da malintenzionati per rubare informazioni sensibili da unadi credito o. Questo lettore viene posto sopra l’ingresso dell’inserimentodi credito o, come se fosse un guscio che copre l’intero terminale e la vittima non si accorgesua presenza. Ciò rende gli skimmer particolarmente pericolosi rispetto ad altre forme di compromissione delle carte perché i dati ...