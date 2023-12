Trucco occhi Natale 2023 | scrigni dei desideri che illuminano lo sguardo

Leggi su amica

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un alone di luce diffusa, un gioco di riflessi e iridescenze: è ciò che rende sfavillanti le palettecon i loro ombretti che accendono lo! Le texture madreperlate, sottilmente luccicanti, sono protagoniste più che mai grazie a polveri compatte che somigliano a piccoli gioielli. Con granelli di perle argentate, pigmenti soft focus e riflessi addirittura trichrome, camaleontici, che cambiano colore a seconda della luce. Largo, dunque, a tutti quegli ombretti che attirano la luminosità. Con effetti quasi speciali, vibranti e dinamici, sui toni dell’oro, del rose gold e del bronzo. Facili da indossare sia per le bionde sia per le more. Perché regalare o regalarsi una palette...