Trovato morto in casa nel Salernitano | da giorni non si avevano sue notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon rispondeva daalle ripetute chiamate dei familiari che hanno lanciato l’allarme a carabinieri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina è intervenuta a Teggiano, in provincia di Salerno, e dopo aver forzato la porta di ingresso è entrata nell’abitazione ubicata alla frazione Prato Perillo. Nella stanza da letto, è stato rinvenuto il corpo senza vita del 63enne che viveva da solo. La morte risalirebbe per cause naturali ad alcune ore prima del ritrovamento. “Era una persona molto conosciuta – dichiara all’ANSA il sindaco di Teggiano Michele Di Candia — e tutto il paese è affranto per questa morte improvvisa“. La salma del 63enne si trova presso l’obitorio del vicino ospedale di Polla per gli accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.