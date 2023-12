Trovato con 43 dosi di cocaina e 2 250 euro in contanti | arrestato

Leggi su lortica

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Giovanni Valdarno si sono concentrate sul monitoraggio di soggetti gravitanti presso la stazione ed il centro storico di Montevarchi al fine di prevenire fenomeni delinquenziali nonché di reprimere i traffici illeciti. Una pattuglia nota una persona che staziona sul ciglio della strada nei pressi di una stazione di servizio, i finanzieri, insospettiti procedono all’identificazione: è uno straniero residente a San Giovanni Valdarno che, alle domande di militari, non è in grado di fornire una convincente spiegazione circa la sua presenza sul posto, assumendo un atteggiamento indeciso e nervoso. Forse sperando di poter essere solo segnalato alla Prefettura, per il possesso di stupefacenti per uso personale, mostra spontaneamente tredi. Accompagnato presso gli uffici del reparto, da un’ispezione ...