Trovata morta tra i rifiuti Choc sulla 24enne scomparsa dopo la serata con colleghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un’incredibile e tristissima storia ha avuto come protagonista una ragazza di appena 24 anni, rinvenutatra la spazzatura. Il suo cadavere è stato infatti scoperto dalla polizia in un compattatore di. E pensare che fino a poco prima aveva trascorso unaspensierata in compagnia dei suoi. Si era infatti presentata in un ristorante intorno alle 23.30 per un party di lavoro, poi ha lasciato la festa e si sono perse le sue tracce. Immediatamente è scattato l’allarme e sono partite le ricerche per trovare il prima possibile questa ragazza di 24 anni. Invece ciò che è stato ritrovato è stato solo il suo corpo, essendoin mezzo alla spazzatura. Il suo cadavere si trovava a 10 isolati dall’attività commerciale in cui si era divertita nel corso della sera, parliamo di ...