Trovare una spa sotto l’albero

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ci sono eventi che aggiungono benessere al benessere. Gioia alla gioia. Così, per amplificare l’atmosfera festiva del Natale 2023, si possono frequentare i tanti mercatini di Natale oppure regalare e regalarsi piacevoli momenti/spa nel comfort della propria casa. Occasioni che si possono ricreare con l’aiuto di beauty brand complici, che hanno avuto la bella idea di raccogliere alcuni prodotti cult delle loro linee cosmetiche e di concentrarli in un unico cofanetto. Doni che racchiudono formule potatrici di benessere per la pelle del viso e del corpo e per la mente stessa. A partire dalle candele e dai bastoncini di incenso che, per primi, aiutano a trasformare la propria abitazione in una sala trattamenti di una confortevole spa. Regali beauty Natale 2023: formato Spa ...