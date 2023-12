Trovare l’immortalità reimparando ad ascoltare le stagioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La prima serie del format Supereroi Montani lanciato dal team di Ferdy Wild si è conclusa in compagnia di uno chef “inquieto” che ha trovato nella montagna del Trentino un rifugio che non ingabbia ma invoglia al viaggio, soprattutto interiore. Alfio Ghezzi – chef e ristoratore – è nato in montagna e lì ha deciso di tornare dopo le esperienze cittadine accanto a Gualtiero Marchesi e Andrea Berton. Nel 2010 è stata la famiglia Lunelli a richiamarlo alle origini per dare nuova luce alla Locanda Margon, ristorante di Casa Ferrari. E Ghezzi ha colto il guanto di sfida scommettendo sui prodotti delle sue Alpi, da cui ha imparato il senso del limite come argine fondamentale alla superficialità delle cucine di tendenza. Nel 2019 ha inizio l’avventura da ristoratore con il ristorante Senso, all’interno del Mart di Rovereto. Qui il cibo è interpretato come espressione responsabile ed essenziale ...