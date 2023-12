Troppo forti

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Alla fine di Napoli-Inter, Walter Mazzarri non ha parlato con la stampa, ma se lo avesse fatto molto probabilmente le sue dichiarazioni sarebbero state simili a quelle rilasciate pochi giorni fa dopo la partita con il Real Madrid. In quell’occasione l’allenatore toscano aveva elogiato la sua squadra per aver fatto una buona gara, e poi aveva ammesso di aver perso per la capacità del Real Madrid di svoltare i singoli momenti della partita grazie al talento eccezionale dei singoli. Contro l’Inter è andata allo stesso modo: il Napoli ha giocato bene, ha eseguito il suo piano tattico con qualità, ha provato a far breccia tra le maglie nerazzurre con la pazienza del suo possesso e la fluidità delle sue rotazioni, ma si è scontrato con la realtà di un avversariocinico, che ha vinto nonostante un piano gara più minimale, e che ha ricavato tanto dal poco grazie ...