Treviso | devasta un McDonald' s | la polizia denuncia un 20enne

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un ventenne con alle spalle altri precedenti è stato individuato eto dalla, in quanto autore di minacce aggravate e danneggiamenti nei confronti di gestori e clienti di un puntodella città. L'episodio è successo lo scorso mese.Le minacce nel localeSecondo quanto emerso il giovane, per motivi ancora non conosciuti, aveva iniziato ad inveire contro degli avventori seduti ad un altro tavolo del locale, brandendo la cintura che indossava. Il, poi, aveva iniziato a minacciare anche altri presenti, utilizzando uno sgabello e un tavolino posti all'interno del fast food stesso, danneggiando anche il totem multimediale utilizzato per le ordinazioni. Quindi era fuggito. I danni provocati ammontano a circa 10 mila euro.