Trevisani | «Quando l’Inter prende campo divampa! E occhio a un nome»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)celebraper la prestazione di ieri sera a Napoli. Il giornalista, in studio a Sport Mediaset, trova anche un protagonista meno elogiato di altri. AL MEGLIO – Per Riccardoieri si è vista una prova di forza: «Veramente importante, perché abbiamo sempre detto cheha il centropiù forte in Italia e uno dei più forti d’Europa. L’ha dimostrato anche ieri: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno incantato. L’attacco dà sempre risposte: Lautaro Martinez fa un gol a partita e Marcus Thuram segna nelle gare in cui non segna il compagno.riesce aredivampa nelle situazioni di spazi larghi.riesce a spaziare ilcome nessuno,ha ...