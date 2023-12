Trenitalia | due nuove Frecce Napoli-Milano Promozioni per famiglie e giovani E la montagna è più vicina

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo ead hoc per. La Winter Experience 2023 del polo passeggeri del Gruppo Fs – composto da, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e Fs Treni Turistici Italiani – prende il via dal 10 dicembre e si arricchisce consoluzioni per sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e sostenibile. In totale sono 24mila i collegamenti nazionali al giorno in treno e bus e 13mila i collegamenti in Europa. Le novità della stagione invernale sono state presentate oggi ada Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale die ...