(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pescara - Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata odierna'autostrada A25 Roma-Pescara, precisamente al Km 185, tra lo svincolo Pescara-Villanova e l'allacciamento con l'A14, in direzione del capoluogo adriatico. Secondo una prima ricostruzione, unha perso ildel proprio veicolo, che si èto, causando il lancio dell'uomo fuori dall'auto e facendolo finire'asfalto. Gli operatori del 118 sono intervenuti tempestivamente con l'utilizzo dell'elisoccorso e di un'ambulanza, cercando disperatamente di rianimare l'uomo coinvolto nell'incidente. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano, e il conducente ha perso lasul luogo dell'incidente. La Polizia Stradale e i Vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione, mentre il ...

Altre News in Rete:

Guida ubriaco contromano sulla A25: la Stradale evita tragedia con 'Safety Car'

All'alba di oggi, la Polizia Stradale è intervenuta in modo tempestivo per evitare un grave incidente causato da un conducente ubriaco che percorreva chilometri contromano'autostrada A25 in direzione Roma, nei pressi del casello Chieti - Pescara. La Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione poco prima delle 5.00 di questa mattina. Gli operatori della Sottosezione ...

Tragedia sul vulcano RaiNews

Tragedia sul Legnone: morto Davide Messa, 51enne residente a Sirone Prima Lecco

Tragedia sull'A25: Automobilista perde il controllo, si ribalta e perde la vita

Cronaca Pescara - 04/12/2023 11:48 - Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata odierna sull'autostrada A25 Roma-Pescara, precisamente al Km 185, tra lo ...

Guida ubriaco contromano sulla A25: la Stradale evita tragedia con "Safety Car"

All'alba di oggi, la Polizia Stradale è intervenuta in modo tempestivo per evitare un grave incidente causato da un conducente ubriaco che percorreva chilometri contromano sull'autostrada A25 in ...