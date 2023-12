Tragedia nell' ambulanza | Anziana muore dopo la caduta | aperta un' inchiesta per omicidio colposo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L'Aquila - Una drammatica vicenda si è consumata a Sulmona, dove una donna di 93 anni, Alba Michelina Orsini, è decedutaesseredalla lettiga di un'mentre veniva presa in carico da operatori volontari del 118. La Procura della Repubblica ha avviato un'per, al momento contro ignoti, e ha disposto il trasferimento della salma'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila a causa dell'inagibilità della sala autoptica sulmonese. Laha avuto inizio quando la, che si era sentita male in casa, aveva chiesto aiuto al 118 per uno stato di disidratazione. Gli operatori volontari l'avevano presa in carico e, durante il tragitto verso l'ospedale, la donna è ...