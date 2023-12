Traffico Roma del 04-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità me trovati all’ascoltosul Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e via Salaria stessa situazione sulla carreggiata esterna con rallentamenti e code pertra le uscite Pontina e Appia su via del Foro Italico si sta in coda pertra l’uscita a Corso di Francia via Salaria direzione San Giovanni piuttosto intenso ilnella capitale ed è ancora sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle in sostituzione può utilizzare la linea 105 e fino al 15 dicembre tra le 22 e le 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti lavori notturni anche al Traforo Umberto Primo traforo che collega via Nazionale con via del ...