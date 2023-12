Traffico Roma del 04-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità verso il Giubileo del 2025 nella capitale ad oggi sono oltre 1300 i cantieri aperti Per un totale di 13 miliardi di investimenti tra i più importanti la pedonalizzazione di piazza Pia la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento e la ristrutturazione del Ponte di Ferro un aggiornamento sumobilita.it e altre notizie alcune anticipazioni sull’agenda della mobilità domani in centro domani pomeriggio dalle 18 è prevista una manifestazione a Piazza del Popolo con possibili ripercussioni per la viabilità nell’area tra via del Corso via di Ripetta via Ferdinando di Savoia e il Muro Torto venerdì invece 8 dicembre cerimonia a Spagna In occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione sotto il profilo della viabilità della zona ci saranno divieti di ...