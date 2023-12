Traffico Roma del 04-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Luceverdedentro vaki dalla redazione ancora rallentato illungo la Cassia tra il raccordo via di Grottarossa nelle due direzioni code poi sulla tangenziale est da via Salaria a via delle Valli direzione di San Giovanni in zona Cipro riaperta via Luigi Rizzo precedentemente chiusa per un intervento dei vigili del fuoco ancora chiuso per lavori di potatura viale delle Mura Gianicolensi in direzione di via Aurelio Saffi è sempre per controlli alle alberature chiuse Viale della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo e piazza di Castel Fusano e via di Castel Fusano tra via Carlo maviglia & via dei Pescatori per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it la Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...