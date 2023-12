Traffico Roma del 04-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla p alla Laurentina per potatura è chiuso viale delle Mura Gianicolensi in direzione di via Aurelio Saffi sempre per controlli alle alberature chiuse Viale della Villa di Plinio via Cristoforo Colombo piazza di Castel Fusano e via di Castel Fusano tra via Carlo maviglia e via dei Pescatori ancora sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle in sostituzione possibile utilizzare la linea 105 e sino al 15 dicembre tra le 22 e le 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti si lavora di notte anche alla traforo Umberto Primo traforo che collega via Nazionale con via del Tritone resta chiuso fino al 21 dicembre in fascia oraria 22 5:30 tranne il sabato e la domenica ...