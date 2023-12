Traffico Roma del 04-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul raccordo anulare per un incidente all’altezza della Appia coda in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina è lungo l’interno a partire dalla Tuscolana in zona Cipro per un intervento da parte dei Vigili del Fuoco chiusa via Luigi Rizzo tra piazzale Bergamini e via Marcantonio Bragadin Per lo stesso motivo è chiusa anche Viale Degli Ammiragli tra via Cipro e via Luigi Rizzo inevitabili ripercussioni nell’area circostante temporaneamente chiuso per lavori di potatura viale delle Mura Gianicolensi in direzione di via Aurelio Saffi e per controlli alle alberature chiuse Viale della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo e piazza di Castel Fusano e via di Castel Fusano tra via Carlo maviglia & via dei Pescatori segnaliamo infine che è ancora sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle in sostituzione possibile ...