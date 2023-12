Traffico Roma del 04-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità proseguono dalla fine di ottobre i lavori di manutenzione dei binari del tram su Viale Palmiro Togliatti per lasciare spazio a L’intervento è chiusa la corsia cambiaria di via Prenestina nel tratto tra via Bresadola e Viale Palmiro Togliatti proprio in quel tratto la linea 14 è sostituita da bus e restano le navette al posto dei tram anche sulla linea 3 tra Valle Giulia e Porta Maggiore per quel che riguarda la 19 invece per lavori nella galleria dei servizi di via Brofferio quartiere della Vittoria il tram 19 continua a essere sostituito da bus nel tratto tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento In collaborazione con Luce Verde infomobilità