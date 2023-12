Traffico Roma del 04-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare ci sono entrati nelle due direzioni un posto tutto il percorso decisamente trafficata la carreggiata interna interessata da incolonnamenti dalla Cassia sino al bivio con laL’Aquila è ancora dalla Casilina fino all’uscita Pontina Eur in carreggiata esterna code tra la Cassia bis è l’uscita Trionfale Ottavia sempre in esterna code a tratti dalla Pisana Sino all’uscita Tuscolanacongestionato sullaFiumicino a causa di un incidente avvenuto poco prima del viadotto della Magliana in direzione dell’EUR le code Partono dalla nuova fiera dial centro ricordiamo che in Piazza Venezia è cambiata parzialmente la viabilità è che sono stati installati alcuni semafori per ...