Traffico Roma del 04-12-2023 ore 08 | 30

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul raccordo anulare per un incidente da poco risolto ancora code lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino all’appia code anche in interno alla diramazioneSud all’appia sempre per incidente code sulla Cassia tra il raccordo via dei Due Ponti nelle due direzioni trafficate tutte le consolari verso il centro e maggiori disagi sulla via Aurelia con incolonnamento raccordo Piazza Irnerio e sulla Flaminia Salaria con code rispettivamente dal raccordo via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est coda e poi sull’intero tratto Urbano della A24 verso tangenziale est e sulla stessa tangenziale est dalla 24 alla Salaria verso lo stadio e dalla Prenestina viale Castrense in direzione San Giovanni per un incidente rallentamenti sulla Prenestina altezza via Giovenale nelle due direzioni ...