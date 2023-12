Traffico Roma del 04-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul raccordo anulare per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli code lungo la carreggiata esterna dalla Ardeatina all’appia godea in interna dalla Casilina all’appiain aumento poi lungo le consolari verso il centro I maggiori disagi al momento sulla via Flaminia con code dal raccordo via di due ponti e lungo la Salaria dove anche per la ritroviamo qui da Settebagni a raccordo Dammi la spada alla tangenziale est quod e poi sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale è sulla stessa tangenziale dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio code a tratti lungo la Pontina da Pomezia Castelno è dal raccordo all’Eur altre cose poi sulla Colombo all’altezza di Acilia e dalla Pontina all’Eur segnaliamo infine che è ancora sospesa la linea ferroviaria Termini ...