Torino | trovato cadavere di un uomo in cantina | ucciso a martellate

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unè statoquesta mattina in uno stabile del centro di. Il corpo è stato rinvenuto in. La vittima è undi 58 anni: si tratterebbe di Massimo Lodeserto scomparso il 30 agosto. Da un primo esame delcompiuto dai carabinieri, sarebbe stato. I

Altre News in Rete:

Assalto al blindato: la banda in fuga ha cosparso la strada di chiodi

... dei malviventi hanno cercato di assalire un furgone portavalori diretto verso. I criminali ... Per chi questa mattina si èsu quel tratto è stato un vero calvario: "Sono 4 ore che siamo '...

Torino, trovato il cadavere di un uomo in una cantina TorinoToday

Torino, trovato il corpo senza vita di un 58enne scomparso ad agosto: era in una cantina. Fermato un residente Corriere della Sera

Trovato il cadavere di un uomo in cantina, in centro Torino

I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Torino in uno stabile in via San Massimo, in pieno centro, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo in cantina. Sono in corso gli accertamenti da ...

Tentata rapina in autostrada: camion di traverso per assaltare un furgone blindato, traffico in tilt sull’A4

Un tir messo di traverso per bloccare l’autostrada Torino-Milano prima dell’arrivo di un portavalori e mettere in atto una rapina. Questo il piano di una banda di malviventi che stamattina verso le ...