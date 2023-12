(Di lunedì 4 dicembre 2023) La vittima è undi 58 anni, scomparso lo scorso 30 agosto. Fermato condomino Unè statoquesta mattina in uno stabile del centro di. Il corpo è stato rinvenuto in. La vittima è undi 58 anni: si tratterebbe di Massimo Lodeserto scomparso il 30 agosto. Da un

Altre News in Rete:

Napolimania: addio scudetto, ma l'Inter non aveva bisogno di aiutini. De Laurentiis, visto il Palazzo

Che hannoSommer in serata di grazia. Tutto ha parato il portiere svizzero. E quando ... Purtroppo anche aci sarà la solita emergenza difensiva. In compenso, però, il tecnico toscano ha ...

Trovato il cadavere di un uomo in cantina, in centro Torino Agenzia ANSA

Torino, trovato il cadavere di un uomo in una cantina TorinoToday

Trovato il cadavere di un uomo in cantina, in centro Torino

I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Torino in uno stabile in via San Massimo, in pieno centro, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo in cantina. Sono in corso gli accertamenti da ...

Torino, trovato cadavere di un uomo in cantina: ucciso a martellate

Un cadavere è stato trovato questa mattina in uno stabile del centro di Torino. Il corpo è stato rinvenuto in cantina.