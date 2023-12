Torino | idea Broja per l'attacco

Altre News in Rete:

Torino, a gennaio pazza idea Broja: il Chelsea può aprire

Le ultime sulle manovre delin attacco in vista del calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, ilavrebbe messo gli occhi su Armando Broja del Chelsea per il mercato di gennaio. Il centravanti alabese era stato seguito in passato anche da Milan ed Inter. I ...

Torino, Pizzuto incontra i vertici della Lear di Grugliasco: «Io e miei soci abbiamo un'idea» Corriere della Sera

Torino, Gagno idea per la porta SportCafe24.com - Laboratorio di giornalismo sportivo & Sports Agency

Terra Madre Salone del Gusto lancia l'alleanza uomo-natura

Sarà questo il grande tema dell'edizione 2024 di Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 26 al 30 settembre a Parco Dora a Torino, e che inizia il suo viaggio con un percorso di avvicinamento, ...

Caterina Caselli: "Paolo Conte alla Scala era un mio sogno, i suoi versi un'ispirazione: si muore un po' per poter vivere"

La produttrice discografica a Huffpost sul concerto evento a Milano, da cui è nato il film documentario nelle sale da oggi: "L'ho desiderato tantissimo.