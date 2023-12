Torino | Cairo su Monza-Juve | “Il rigore assegnato a ‘quelli che non nomino’ non l’avrebbero mai dato a noi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Presente alla Rinascente insieme a tanti ospiti per festeggiare i 117 anni del, il presidente Urbanoha parlato dei torti arbitrali subiti in stagione dai granata: “Gli arbitri ci hanno penalizzati molto. Come ho già spiegato, secondo una statistica negli ultimi tre anni ci sono stati 200 episodi sfavorevoli ale solamente 50 a sfavore. Senza certi errori, lo scorso anno saremmo andati in Europa League“. Infine,ha provocato i rivali cittadini dellantus: “Ilche venerdì è stato fischiato a “quelli che non nomino” nonmaia noi. E il gol annullato alera così diverso da quello annullato a Vlasic contro il Bologna?” A riportare le sue parole è Tuttosport. SportFace.