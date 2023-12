Torino-Atalanta | preziosa vittoria dei granata che vedono l’Europa

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Partita molto intensa sbloccata da un gran gol dell’ex Zapata. Continua la rincora delad un posto in Europa

Altre News in Rete:

Torino - Atalanta 3 - 0, doppietta Zapata e gol di Sanabria

Il Toro sale a 19 punti, i nerazzurri rimangono a 20 Ilbatte l'3 - 0 nel match in calendario come posticipo della 14esima giornata di Serie A. Per la squadra di Juric doppietta di Zapata (al 22' e al 95') e rete di Sanabria su rigore al 56'...

Super Zapata e Sanabria fanno esultare il Toro: 3-0 all'Atalanta, Dea in crisi La Gazzetta dello Sport

Torino-Atalanta 3-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Duvan è un Toro scatenato, l’Atalanta resta di ghiaccio: 3-0 granata

Torino. Il treno europeo corre, l’Atalanta resta ferma. I nerazzurri non solo inanellano la quarta gara consecutive senza vittorie – sia in Serie A che contando tutte le competizioni – ma escono ...

Torino-Atalanta 3-0, Juric in conferenza LIVE

Al termine di Torino-Atalanta, gara valida per il 13^ turno di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric, dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster, ha commentato la partita anche in ...