Altre News in Rete:

Torino - Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida trachiuderà il programma della quattordicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: la Dea è stata battuta al Gewiss Stadium dal Napoli, il Toro è ...

Atalanta: lesione per Scamacca, salta Torino Agenzia ANSA

Torino – Atalanta, le ultimissime

Torino - Atalanta è la sfida che chiude il 14esimo turno: appuntamento stasera alle 20.45 allo Stadio Grande Torino.

Torino-Atalanta, probabili formazioni: l’ex Zapata titolare, Lookman e Muriel dal 1'

Quasi tutto pronto per Torino-Atalanta, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Torino. Il Torino è reduce da un pareggio e una ...