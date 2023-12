Torino-Atalanta | infortunio muscolare per Djimsiti | dentro Bakker

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tegola per Gian Piero Gasperini. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Beratha accusato un problemaed ha chiesto il cambio dopo appena diciannove minuti di gioco. L’ennesimoin difesa per gli orobici:al posto di. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali per stabilire l’entità esatta dell’. SportFace.