Torino-Atalanta | i convocati di Juric | non c’è Radonjic

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Mancano poche per il match fraed, con Ivanche ha diramato la lista deiper la sfida contro la Dea di Gasperini. Come confermato dalle ultime indiscrezioni nella lista non c’è Nemanjache avrebbe avuto una brutte lite con il tecnico dei granata nei giorni che hanno preceduto il match contro l’. Idiufficializza da un comunicato apparso sul sito del. Questo l’elenco. PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa; DIFENSORI: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov, Zima; CENTROCAMPISTI: Bellanova, Ginetis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Soppy, Tameze, Vojvoda; ATTACCANTI: Karamoh, Sanabria, Savva, Seck, Vlasic, Zapata. SportFace.

Altre News in Rete:

Dove vedere Torino - Atalanta in streaming live, canale tv, cronaca

Oggi 4 dicembre 2023 si disputerà la partita, valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A . Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20,45 . Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in ...

Torino-Atalanta, Scamacca infortunato. In avanti le opzioni Muriel e De Ketelaere Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Scamacca infortunato, salta Torino-Atalanta: per quanto lo perde Gasperini Tuttosport

Torino, i convocati per l’Atalanta: riecco Ricci, Fuori Radonjic e Pellegri

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha inserito 23 calciatori nella lista dei convocati per il match di questa sera con l'Atalanta. Tornano a disposizione Samuele Ricci, Saba Sazonov e Brandon Soppy dopo ...

Torino, nel mirino un attaccante del Chelsea

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino per rinforzare il reparto offensivo avrebbe messo gli occhi su un attaccante del Chelsea.