Torino-Atalanta 3-0 | l’ex Zapata affonda i nerazzurri

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA FINISCE QUI3-0 94? TERZO GOAL DI! Azione da manuale diche chiude i conti. 92? CAMBIO PER IL: Dentro Bellanova, fuori Djidji. 91? CAMBIO PER L’: Fuori Miranchuk, dentro Adopo 90? Conclusione di Miranchuk e Milinkovic Savic para. 4 MINUTI DI RECUPERO 83? CAMBI PER IL TORO: Dentro Ricci e Karamoh , fuori Linetty e Sanabria 79? OCCASIONE ...