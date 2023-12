Torino-Atalanta 3-0 | cade la Dea nel segno di Zapata

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Si chiude il 14° turno di Serie A con la clamorosa sconfitta dell’, in casa del. Sono 3 i gol che la compagine granata ha rifilato agli uomini di Gasperini che, complice anche l’infortunio di Scamacca, si sono fatti sorprendere dal Toro. A siglare le reti che hanno portato Juric alla conquista dei tre L'articolo proviene da Il Difforme.

