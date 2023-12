Torino-Atalanta 1-0 LIVE | Zapata segna il goal dell’ex

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA 24? OCCASIONE! Azione nerazzurra con Ederson che dal limite prova la conclusione, ma il tiro non è dei migliori e l’azione sfuma. 21?! Miranchuk perde palla, Vlasic mette il pallone in mezzo doveriesce ad avere la meglio e mette a segno il19? Grande duello tra Scalvini e, con il difensore nerazzurro che blocca il ...