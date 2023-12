Torino-Atalanta 0-0 LIVE | è cominciata la partita

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA 5? Ripartenza dell’ex Bellanova dalla destra che prova a mettere in mezzo il pallone. Musso esce e blocca sicuro. 3? AMMONIZIONE LINETTY: Fallo ai danni di De Ketelaere per il giocatore granata. Punizione2? Ilcomincia ad attaccare alzando il baricentro.attenta puntando sulla fisicità dei suoi E’Aggiornamenti dalle ...