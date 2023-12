Torino | a gennaio pazza idea Broja | il Chelsea può aprire

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le ultime sulle manovre delin attacco in vista del calciomercato di. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilavrebbe messo gli occhi su Armandodelper il mercato di. Il centravanti alabese era stato seguito in passato anche da Milan ed Inter. I granata potrebbero tentare l’assalto in caso di cessione di Pietro Pellegri al Genoa.ha totalizzato solo 6 presenze con il, che potrebbe quindi decidere di lasciarlo partire.