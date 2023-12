Torino | 62enne accusato di aver palpeggiato una agente immobiliare si difende | «Ho la mano morta» 

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Untorinese èdal sostituto procuratore Chiara Canepa di violenza sessuale permolestato una. Ma l’uomo, denunciato dalla 60enne perla palpeggiata mentre stava valutando il suo appartamento, ha il braccio sinistro menomato a causa di un trauma. E una consulenza di parte del pubblico ministero, nonché una perizia del Tribunale non sono riuscite a sciogliere il dubbio sulla sua capacità di muoverlo. I fatti risalgono al 2020 quando la vittima si è presentata a casa dell’imputato per valutare il suo alloggio. «Sono entrata in camera da letto. Lui era alle mie spalle. Ad un tratto, mentre mi avvicinavo alla porta finestra per osservare il balcone, mi è arrivato addosso e mi hala schiena e i glutei con entrambe le ...