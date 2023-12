Tony Effe | «La droga | le risse e quando ho tradito Taylor Mega Tante volte non vorrei essere me»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L'amore, la rabbia, la solitudine nascosta dietro al successo:si racconta ai microfoni di One More Time

Un lavoro da 17 tracce molto atteso dai fan dei due artisti, in cui sono presenti le collaborazioni di diversi nomi dell'urban: Capo Plaza, Rose Villain, Achille Lauro, Rasty Kilo,e Bello ...

«Desidero avere un figlio e sposarmi, e quando lo farò andrò a vivere a Roma». Non sono certo le parole che ti aspetteresti di sentire da uno come Tony Effe, tra gli enfants terribles della scena rap ...

Tony Effe si racconta in maniera inedita dalla sua infanzia e adolescenza complicata al rapporto controverso con la droga e la violenza. Ospite di Luca Casadei nel podcast One More Time (OnePodcast), ...