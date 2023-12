Toninelli batte cassa | chiede un “gettone” per le riunioni dei probiviri Il M5S la prende male

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Danilo. L’ultima idea partorita dall’ex ministro delle Infrastrutture è davvero paradossale. Ha ventilato ai big del M5S un suggerimento: stabilire undi presenza per ledel collegio dei- di cui fa parte-, ossia il comitato che si trova a dirimere questioni su sanzioni e/o espulsioni da comminare agli iscritti del Movimento. Pare – stando alla ghiotta notizia che leggiamo sul Corriere della Sera online– che l’idea non si stata considerata perticolarmente brillante all’interno del partito. Tutt’altro. Ma come? Proprio lui?ha fatto il paladino dell’anti- casta, il vessillifero dei costi-benefici, con cui ha bloccato tutti i cantieri, Tav in testa. E ora? Siper un ...