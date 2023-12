Toni Nadal | “Rafa ora sta bene | il sogno è il 15° Roland Garros”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023)sta per tornare. Con i guai fisici ormai alle spalle, il maiorchino ha confermato che sarà al via del Brisbane International, ATP 250 che prepara per l’Australian Open 2024. A fare il punto sul suo recupero e sulle sue ambizioni, è stato, zio ed ex allenatore del campione, in un’intervista rilasciata ad RMC Sport. “per ora sta. Ha ripreso ad allenarsi normalmente, con una buona intensità. La cosa più importante è che abbia l’entusiasmo per giocare ancora una volta il. È molto felice di giocare ancora, di riprovarci. È qualcosa che aspettava da molto tempo. Non voleva ritirarsi senza la possibilità di giocare. Voleva provare ad essere il migliore possibile per il prossimo anno. Penso che abbia la certezza ...