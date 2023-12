TNA | Già annunciato il secondo PPV del 2024

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Molte cose bollono in pentola al momento in casa Impact. Il cambio di nome con un ritorno alla cara vecchia TNA e la massiccia campagna di rebranding staranno sicuramente impegnando al massimo tutti gli addetti ai lavori. La federazione darà ufficialmente il via alla nuova era TNA a gennaiocon il PPV “Hard to Kill”, tuttavia sembra già orientata verso il futuro. La TNA guarda avanti Oggi è stato reso noto, attraverso i canali social della promotion, che il 23 febbraio, all’Alario Center di New Orleans, si terrà ilPPV della nuova era TNA: “No Surrender”. Il giorno seguente, nella stessa location, si terrà anche un taping televisivo denominato “Bayou Blast”. BREAKING: TNA Wrestling Returns To New Orleans For Back-to-Back Nights Of Live Pro Wrestling, February 23-24 At The Alario Center.Tickets for ...