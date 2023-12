Tir di traverso sull’A4 per rapinare un portavalori Autostrada parzialmente bloccata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Hanno tentato diun furgone, intorno alle 6.30, mettendo un tir disulla A4 Milano-Torino nel territorio della provincia di Novara, tra Piemonte e Lombardia. Entrambe le corsie di marcia sono state interessate dal tentativo di rapina. È tutto avvenuto intorno alle 6,30 vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in territorio della provincia di Novara. L’automezzo pesante, usato dai rapinatori, ha bloccato entrambe le corsie per attuare la rapina. I banditi hanno infatti provato a bloccare ilfermando il tir die riversando sulle carreggiate anche chiodi triangolari, così da ostacolare la possibile fuga. La rapina tuttavia non è andata a segno e non vi sono feriti. L’autista del furgone è riuscito a evitare il blocco, fuggire e ...