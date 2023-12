Theo è motivato? Cosa ci dice Milan-Frosinone

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nell’ultimo periodo, le prestazioni dinon sono state sempre convincenti per impegno e attitudine mentale. Il suo linguaggio non verbale spesso evidenziava un atteggiamento svogliato. Alcuni hanno attribuito questa mancanza di buona volontà ad un rapporto non esattamente di pace e amore tra lui e Pioli nell’ultimissimo periodo. Tuttavia, la partita colè un po’ una dimostrazione opposta rispetto a queste voci. La dichiarazione di Pioli secondo cui è statostesso a offrirsi volontario per ricoprire il ruolo di centrale ci dimostrano che: Pioli ha a cuore il suo terzino tanto da dargli merito di questo atto di altruismo e cheha tutta la voglia di mettersi a disposizione del suo allenatore e del gruppo, a costo di snaturarsi in campo. Contro il, per dirla tutta, ...