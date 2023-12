Terrorismo | due pakistani arrestati a Brescia | esaltavano la jihad e l’odio contro l’Occidente

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Messaggi d’odioil mondo occidentale,la comunità ebraica e gli omosessuali. E, ancora, esaltazione dei gruppiisti e del “martirio” come forma di lotta. A propagandarli sul web erano due cittadini di origine pakistana, uno dei quali naturalizzato italiano,dalla polizia nell’ambito di un’operazione anti, coordinata dalla Procura di. I due, che hanno 20 e 22 anni, sono accusati di apologia aggravata dalla finalità die di avere diffuso idee fondate sulla superiorità o sulrazziale, incitando alla discriminazione o a commettere atti di violenza nei confronti di persone in quanto appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razziale. Le indagini sui due...

