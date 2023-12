Terrorismo | blitz polizia | 2 arresti per diffusione contenuti jihadisti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un pakistano e un naturalizzato italiano di origine pakistana sono stati arrestati dallanel corso di un’operazione anti, coordinata dalla procura di Brescia-Dda. L’operazione è condotta dalla Digos di Brescia e dalla Direzione Centrale delladi Prevenzione. L’attività investigativa, che ha portato all’emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, ha avuto inizio nell’ottobre 2022 quando, sulla base di evidenze d’intelligence e di elementi acquisiti nel corso del monitoraggio del web, gli investigatori hanno avviato mirati approfondimenti nei confronti dei due indagati. A carico di entrambi è stata riscontrata ladicon finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad ...

