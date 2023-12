Terremoto oggi in Italia 4 dicembre 2023 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di lunedì 4 dicembre 2023)Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, lunedì 4: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 3Cosa fare in ...

Altre News in Rete:

Tutela delle Camere e rispetto della Carta

... in via di fatto, i partiti della coalizione berlusconiana da quelli sopravvissuti al... che dovrebbe contrastare con l'educazione costituzionale dei partiti radicati nella Costituzione,...

Violento terremoto di magnitudo 6.9 al largo delle Filippine: diramata un’allerta tsunami Virgilio Notizie

Terremoto di magnitudo 7.6 a largo delle Filippine. "Allerta tsunami distruttivo" TGLA7

Su Rai Radio 3 Donatella di Pietrantonio racconta il Convento di San Domenico

La chiesa è a tutt’oggi chiusa per restauro dopo il terremoto del 2009: restauri non strutturali, ma per gli stucchi e la decorazione interna. Donatella non demorde e sbircia da una fessura tra le due ...

L’appello delle suore: "Aiutateci a riaprire la chiesa di Montepaolo la notte di Natale"

Per mettere in sicurezza l’edificio colpito dal sisma servono 30mila euro La deputata Tassinari: "Riferimento religioso e culturale per la Romagna" ...