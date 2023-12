Tennis | venduta a 107mila dollari la racchetta usata da Novak Djokovic nella finale del Roland Garros 2016

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) E’ stata battuta all’asta per la cifra di 107.482lacon cuiha vinto il, diventando il primo giocatore da Rod Laver nel 1969 a conquistare consecutivamente i quattro slam (seppur non nello stesso anno). Nonostante l’asta inizialmente non fosse decollata, tanto che i rilanci avevano superato di poco i 20mila, nelle ore finali si è infiammata e la cifra stabilita dagli esperti è stata raggiunta. Si tratta della terzapiù costosa di sempreall’asta. Sono state pagate di più solamente la Babolatda Rafa Nadaldell’Australian Open 2022, assegnata per 140.000 ...