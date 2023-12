Tennis | Rafael Nadal verso il rientro in campo a Brisbane | “Spero di risentire le sensazioni del passato”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno in, previsto tra meno di un mese nell’ATP 250 di(dal 31 dicembre al 7 gennaio),ha postato un video su Twitter in cui ha raccontato le difficoltà degli ultimi mesi proiettandosi inoltreilnel circuito. Nessuna aspettativa per il fuoriclasse maiorchino, reduce da un anno di stop per infortunio, che sogna però di presentarsi in buone condizioni al Roland Garros e al torneo olimpico sull’amata terra rossa parigina. “Ho avuto paura di annunciare il miodopo un anno senza incontri e un intervento all’anca. Ma quello che mi preoccupa non è l’anca, bensì tutto il resto. Penso di essere pronto, confido eche le cose vadano bene e abbia l’opportunità ...