Tennis | Garbin | “Questa Nazionale è come una famiglia | insieme siamo più forti”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Sono felicissima di vedere le mie ragazze sul palco, è un premio conquistato con tanto impegno e sacrificio. In questo sport a volte ci si sente soli. Io invece ho la sensazione che insquadra ci sentiamouna, ci sentiamoaffiatate e si passano cose anche un po’ più complesse,nel mio caso“. Tathianaè intervenuta in collegamento ai SuperAwards dopo la seconda operazione per il raro tumore che ha scoperto prima delle finali di Billie Jean King Cup. Il capitano non ha voluto mancare alla festa per le sue ragazze che hanno conquistato la prima finale in Billie Jean King Cup dal 2013. Un traguardo che è stato premiato“Impresa dell’anno” nella serata ...